DiMartedì, "Non so quanti ci arriveranno vivi". Alessandro Sallusti, una profezia terrificante

"La campagna vaccinale è una corsa contro il tempo": Alessandro Sallusti analizza il problema reale della vaccinazione contro il Covid, facendo notare che si tratta anche e soprattutto di una questione economica. "Se parallelamente non mettiamo in campo una campagna vaccinale economica, non so quanti arriveranno vivi economicamente a farsi il vaccino - ha spiegato il direttore del Giornale a DiMartedì su La7 -. Io, se va bene, mi vaccinerò tra maggio e giugno, spero. E lavoro in un comparto che non è entrato in crisi". Secondo Sallusti, quindi, Il problema oggi non è tanto il vaccino sanitario, quanto il vaccino economico: "Lì i problemi sono enormi".

