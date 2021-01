Amici, Arisa scatena la rivolta degli allievi. "Graziatela", richiesta senza precedenti, è il caos: la cacciano?

14 gennaio 2021 a

Una strana richiesta quella che Arisa ha fatto alla produzione di Amici. La professoressa di canto, in particolare, ha chiesto che la sua allieva, Arianna Gianfelici, potesse essere graziata da una terza sfida che le tocca affrontare. Si tratta di una sfida "sospesa", decisa prima delle feste. Qualche settimana fa, infatti, la produzione aveva trovato la casetta in condizioni anti-igieniche e aveva dato delle ore di tempo ai ragazzi per pulire, altrimenti tre di loro sarebbero andati in sfida. Nonostante l’impegno, i ragazzi non ce l'hanno fatta e quindi tre allievi - tra quelli che si che si erano impegnati meno nelle pulizie - sono andati in sfida: Arianna, Riccardo e Rosa. Gli ultimi due hanno già affrontato la loro sfida: lei ha vinto, lui invece ha dovuto lasciare la scuola. Quella di Arianna è ancora in sospeso, visto che nel frattempo ne ha affrontate altre due. Adesso che toccherebbe alla sfida della punizione, Arisa ha mandato un video alla produzione per chiedere di "graziare" la ragazza e farle fare, invece, le pulizie della casa per qualche settimana.

Prima di prendere una decisione, la produzione ha chiesto un parere anche agli allievi. La maggior parte di loro si è schierata contro questa richiesta. Secondo i ragazzi, infatti, non sarebbe stato giusto nei confronti degli altri due allievi che hanno già subito la loro punizione andando in sfida. A quel punto, con un comunicato scritto, la produzione ha deciso che Arianna affronterà la sua terza sfida ad Amici. "Non è un problema”, ha commentato la Gianfelici.

