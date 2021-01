È sempre mezzogiorno, "mentre sono in onda…": Antonella Clerici, caos dietro le quinte

15 gennaio 2021 a

“Mentre io sono in onda i miei ragazzi si scatenano”, ha scritto Antonella Clerici come didascalia di un video pubblicato su Instagram in cui svela cosa combinano tutti i suoi compagni di viaggio prima di entrare nello studio allestito per lei da Rai1. Nel video in questione si vedono tanti protagonisti di È sempre mezzogiorno mentre cantano e ballano sulle note di Strada facendo di Gianni Morandi. “Quanto mi diverte condurre questo programma! E spero di far divertire anche voi. Ci vediamo lunedì alle 12 sempre su Rai1, buon finesettimana”, ha scritto la Clerici in un altro post caricato tra le sue storie di Instagram.

