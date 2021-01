Striscia la Notizia, la telefonata Renzi-Mattarella: "Abbiamo il chirurgo plastico della Boschi", veleno purissimo

16 gennaio 2021 a

La pungente satira di Striscia la Notizia si abbatte contro Matteo Renzi. Il tutto nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 nella serata di venerdì 15 gennaio. Tiene banco, va da sé, la crisi di governo. E nel servizio ecco il leader di Italia Viva nell'imitazione proposta da Dario Ballantini. Renzi è sempre più al centro dell'attenzione e rischia di far saltare il banco. E così, nella libera reinterpretazione di Striscia, ecco che il fu rottamatore riceve la telefonata di Sergio Mattarella: "Caro Renzi, lei deve ripensarci. Altrimenti ci rimetterebbe la faccia", afferma il (finto) capo dello Stato. E l'altrettanto finto Renzi risponde: "Non si preoccupi, noi abbiamo il chirurgo plastico di Maria Elena Boschi. La faccia me la rifanno gratis", conclude il Renzi-Ballantini. Veleno puro contro i due esponenti più in vista di Italia Viva.

Striscia, la satira contro Renzi e Boschi: il servizio

