Affari Tuoi, sconcerto da Carlo Conti dopo la pubblicità: "Non hanno capito la battuta". Questa ragazza? Che figuraccia...

Momenti di forte commozione ad Affari Tuoi, nella puntata in onda su Rai 1 sabato 16 gennaio. I concorrenti, infatti, erano Simone e Noemi, una coppia di Sant'Albano Stura, provincia di Cuneo. E a loro, Carlo Conti, ha dedicato una clip che riassumeva la loro storia, al termine della quale Noemi non ha trattenuto la commozione: "Subito?", ha chiesto il conduttore. E la ragazza: "Sì, ho la lacrima facile". "Prendi il fazzoletto, è lì. L'ho fatto preparare per te". Ma oltre alle lacrime, c'è spazio anche per una gag, un poco imbarazzante per la coppia. Conti infatti svela che durante la pubblicità "gli ho chiesto se Santa Romina è vicino Sant’Albano, mi hanno risposto di no, ma non hanno capito che la mia era una battuta: Albano... e Romina". Insomma, una battuta semplice da capire. Tranne che per Noemi e Simone...

