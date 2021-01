Domenica In, Domenico Arcuri si dà al cinema: "Lo ho fatto personalmente", ecco in che mani siamo

17 gennaio 2021 a

Il super-commissario a tutto, ovvero Domenico Arcuri, ora si è dato al cinema. Procediamo con ordine. Arcuri era ancora una volta primo ospite d'onore a Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier su Rai 1, la puntata è quella di oggi, domenica 17 gennaio. Un'intervista, quella al commissario, che sta facendo discutere per l'assenza di contraddittorio e l'assenza di qualsivoglia domanda "scomoda". Ma tant'è, eccoci al cinema. Arcuri, infatti, ha rivelato di aver contattato "personalmente" il celebre regista Giuseppe Tornatore per girare tre brevi spot per la campagna di sensibilizzazione al coronavirus. Il commissario ha anche aggiunto che è previsto un quarto spot. Nobile, per carità. Gli spot sono anche stati mostrati a Domenica In e hanno toccato il cuore del pubblico. Eppure, ci si interroga: Arcuri non avrebbe forse cose più importanti di cui occuparsi "personalmente" in un periodo come questo?

