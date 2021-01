Non è l'Arena, Giletti telefona a Franco Di Mare ma il direttore non risponde. Mauro Corona: "Io alcolizzato che va curato? Non si permetta"

18 gennaio 2021 a

a

a

Mauro Corona allontanato dalla Rai si rifà con La7. Lo scrittore è stato ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena nella puntata del 17 gennaio. Qui Corona è tornato a parlare di Cartabianca e della lite costatagli carissima con la conduttrice. "A Bianca Berlinguer ho chiesto scusa la sera stessa, poi ho ribadito in due occasioni le scuse pubbliche, ma non per tornare in Rai, ma perché mi sono sentito un cafone e avevo un sincero pentimento".

"Non si può escludere". A poche ore dalla diretta di CartaBianca, Corona pubblica questa foto: terremoto-Rai, gode la Berlinguer? | Guarda

Eppure il botta e risposta con la Berlinguer è stata da sempre una delle chiavi di successo della trasmissione. "Non erano preparati questi scontri, erano cose naturali, che uscivano di colpo, e forse anche per questo la gente ci guardava. Dopo tutto il perbenismo la gente aveva trovato in me un uomo vero, naturale. Non era nulla di preparato". La stessa conduttrice ha chiesto il ritorno dell'ospite fisso. Di diverso parere il direttore di rete Franco Di Mare sul quale Corona non lesina critiche: "Non può permettersi di dire che sono un alcolizzato che va curato". Raggiunto da Giletti Di Mare non ha mai risposto mentre la conduttrice ha commentato: "C’è stato un grave sbaglio che andava sanzionato (il riferimento è alla frase ‘Stai zitta gallina’). È una questione che avrei voluto risolvere io ed è stata una grande amarezza dover subire solo le decisioni".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.