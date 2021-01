Non è l'Arena, Jacopo Fo contro la Rai: "A chi devo praticare un rapporto orale per lavorare?"

18 gennaio 2021 a

a

a

Jacopo Fo senza freni. Ospite a Non è l'Arena nella puntata di domenica 17 gennaio, il regista si lascia andare a una critica a Viale Mazzini. O meglio, alla gestione della televisione di Stato, la Rai. "A chi devo praticare un rapporto orale per lavorare alla Rai? Perché questo cavolo di governo non ha fatto un sistema di accesso per fare delle trasmissioni sulla base di risultati ad esempio su internet?", esordisce senza mezzi termini. Immediata la risposta di Massimo Giletti che risponde ironico: "Non lo chieda a me, sono l'ultimo a poter dare una risposta". D'altronde il passaggio dalla Rai a La7 del conduttore è noto a tutti.

