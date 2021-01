Amadeus, "Sanremo si farà": fugato ogni dubbio sul Covid, la Rai rilancia col pubblico in presenza?

18 gennaio 2021 a

Il Festival di Sanremo si svolgerà dal 2 al 6 marzo. La Rai conferma le date, spiegando che si lavora perché il pubblico possa essere in presenza all'Ariston. La conferma - spiega una nota di Viale Mazzini - è arrivata al termine di una riunione tra i vertici Rai delle strutture coinvolte nell'organizzazione della kermesse e il direttore artistico Amadeus, alla presenza dell'amministratore delegato Fabrizio Salini. Tra i temi affrontati nel corso dell'incontro, "il Protocollo sanitario e organizzativo che sarà a breve sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere una presenza del pubblico nella platea del Teatro Ariston". Nei prossimi giorni saranno anche annunciati le persone che saliranno sul palco assieme ad Amadeus: si attende solo l'ufficialità per Elodie, Achille Lauro e Ibrahimovic.

