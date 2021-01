Grande Fratello Vip, Stefania Orlando a un passo dalla squalifica: "Non conta più niente", drammatico crollo nervoso per Andrea Roncato

19 gennaio 2021 a

"Per me non conta più niente, me ne voglio andare". Stefania Orlando a un passo dalla squalifica al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L'attrice romana ha un crollo nervoso dopo il serale, a causa della delusione per le parole del suo ex marito Andrea Roncato, che in studio a Domenica Live da Barbara D'Urso ha legato il loro divorzio al tradimento della Orlando con un altro uomo. Stefani, visibilmente provata e fuori di sé, si avvicina alla porta rossa ad ampie falcate, convinta ad aprirla per andarsene dalla casa.

Un gesto che avrebbe provocato la sua automatica squalifica. Tutti gli inquilini le si avventano contro, la trattengono ma lei è un bulldozer. Solo l'intervento di Tommaso Zorzi, la persona che al di là delle scaramucce le è stata più vicina dentro il reality, la fa rinsavire: "Se esci tu esco anche io. Andiamo in giardino prima". "Non mi interessa, per me va bene, peggio per te. Voi non avete capito, io me ne voglio andare", è l'ultima resistenza della Orlando, che poi torna a ragionare.

