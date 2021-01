L'Eredità, Flavio Insinna sotto accusa: "La campionessa Agnese favorita di nuovo". Guardate la reazione dello sfidante

19 gennaio 2021 a

"Netto favoritismo nei confronti delle donne". A L'Eredità rivince Agnese Ortona, campionessa in carica, e i telespettatori su Twitter si lamentano per la conduzione di Flavio Insinna. E a invocare il "complotto" pro-quote rosa è una telespettatrice, peraltro. Agnese perà è arrivata in fondo vincendo il triello (giudicato noioso da molti, che hanno sottolineato anche il "rosicamento" di uno dei due sfidanti) ma ha perso alla Ghigliottina, vedendo sfumare un montepremi da 37.500 euro. Di fronte ai cinque indizi, abbassare, spiaggia, esterno, rullo e rossa, la campionessa per sua stessa ammissione molto incerta ha provato con "guardia" ma la parola-chiave era "tenda".



