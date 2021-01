L'Eredità, "ci fa un...". Flavio Insinna e la signora Diana: pronti via, cala il gelo in studio

15 gennaio 2021 a

Un "raggelante" Flavio Insinna nell'anteprima de L’Eredità, il quiz del preserale di Rai1. Noto per il suo humour "lunare", a volte criptico, l'amatissimo conduttore Rai ironizza addirittura sulla sua famiglia: "A noi Beautiful fa un baffo". Motivo? La risposta alla lettera di una telespettatrice, che Insinna accoglie con la consueta allegria: "Un ramo della famiglia di questa signora si intreccia con un ramo della mia famiglia. Insomma, Beautiful ci fa un baffo!". Meglio però non precisare il legame di parentela con la signora Diana: questione di privacy, forse. La telespettatrice ad ogni buon conto lo definisce "uno di famiglia" e Flavio gongola: "Sono molto felice di questo, perché noi de L’Eredità vogliamo essere per voi una specie di grande, gigantesca, fantastica famiglia". Obiettivo centrato.

