Striscia la Notizia, Juve umiliata dall'Inter? Il video "rubato" di Andrea Pirlo negli spogliatoi, ridotto così: demolito

Juventus spappolata dall'Inter nel match della domenica sera a San Siro: un secco 2-0 per i nerazzurri guidati da Antonio Conte e i bianconeri di Andrea Pirlo nei guai, sempre più lontani dalla zona scudetto. E Striscia la Notizia fa ironia sulla disfatta della squadra campione d'Italia. Come? Proponendo - nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 18 gennaio - il discorso di Andrea Pirlo alla squadra negli spogliatoi, tra primo e secondo tempo. Ovviamente si tratta del consueto deepfake, in cui il finto mister viene mostrato spento, nel pallone, lento nel parlare, e addirittura apostrofato dalla voce fuori campo di Antonio Conte. Un discreto sfottò nei confronti di Pirlo, mister ora ufficialmente in difficoltà.

Striscia, lo sfottò ad Andrea Pirlo: il video

