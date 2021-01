Grande Fratello Vip, "vomita e sta male": tracollo e terrore per Tommaso Zorzi, come è ridotto. Voci fuori controllo a Mediaset

Francesco Fredella 19 gennaio 2021 a

Crolla anche Tommaso Zorzi. Dopo la puntata del 18 dicembre del Grande Fratello Vip, durante la quale viene annunciata la finale posticipata, l’influencer da 1 milione di follower non reagisce bene. Vomita e sta male. “Io non ce la faccio davvero. Non possono darti delle date e poi ti portano via per due volte la finale così”, dice Zorzi. Che è pronto a mollare il reality di Alfonso Signorini se venisse posticipata a fine febbraio la finalissima.

Il programma di Canale 5 va avanti da settembre. Un record per tutti: concorrenti e conduttore, alle prese con litigi e nuovi amori. Tensioni e colpi di scena. Ma i più provati sono sicuramente i concorrenti che sono entrati alla prima puntata (Zorzi è uno di questi).

