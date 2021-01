Grande Fratello Vip, bomba su Mediaset e Signorini di Nardi: "Cosa mi dissero in confessionale", una farsa?

19 gennaio 2021 a

Filippo Nardi ancora non ha digerito la squalifica dal Grande Fratello Vip, che sta giungendo al termine dell’edizione più lunga di sempre non senza polemiche. D’altronde le esclusioni per motivi disciplinari sono state diverse. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Nardi è tornato all’attacco del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, svelando un retroscena imbarazzante per gli autori: “Quando mi chiamavano in confessionale chiedevo se era tutto apposto e non mi hanno mai detto alcunché”. Poi ha spiegato il motivo del suo risentimento: “Mi hanno messo alla gogna mediatica associandomi ad aggettivi violenti e misogini”. Inoltre Nardi ha avanzato il sospetto di essere stato strumentalizzato dal reality al fine di alzare un po’ gli ascolti, che sono andati in calando con il prolungamento (forse eccessivo?) Del programma.

