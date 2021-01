Grande Fratello Vip, "adesso diteci la c*** di verità": esplode la rivolta dentro la casa, attacco a Mediaset

19 gennaio 2021 a

a

a

Alfonso Signorini ha annunciato un ulteriore prolungamento della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che è già la più lunga mai mandata in onda da Mediaset su Canale 5, ma così facendo ha gettato nello sconforto totale gran parte dei concorrenti. Oltre a Stefania Orlando, che ha cercato di farsi squalificare provando a varcare la porta rossa, anche Andrea Zelletta ha espresso un malumore che è condiviso un po’ da tutti. “Non è tanto una o due settimane che siamo qui in più. Ma siamo persone umane, diteci la c*** di verità, poi uno sceglie”, è stato lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne, che ha rivelato anche un retroscena sul confessionale. Zelletta e altri concorrenti avrebbero infatti chiesto conferma agli autori del fatto che la finale fosse l’8 febbraio, ma sarebbero stati trattati con sufficienza: “Non si fa così, stavamo in confessionale e sembravamo stupidi lì dentro. Invece non siamo stupidi. Possiamo almeno sapere la verità? Non è questione di vincere, ma di portare fino alla fine una cosa iniziata”.

"Patetico, vergognoso". Massacro per Signorini, scimmiotta la crisi di nervi della Ruta (e finisce malissimo) | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.