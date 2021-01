Grande Fratello Vip, "te la regalo". Giulia Salemi salta addosso a Pretelli: autori e regia nel panico

19 gennaio 2021 a

Pierpaolo Pretelli è pronto a cedere il suo posto nella finale del Grande Fratello Vip a Giulia Salemi come gesto di amore. L’intenzione dell’ex velino di Striscia sta facendo discutere molto il popolo del web, che attende trepidante la fine del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che quest’anno ha decisamente esagerato, allungando a dismisura un’edizione che inizia a essere un po’ satura. Ormai però manca poco all’atto conclusivo, con Pretelli che sarebbe pronto a rinunciarvi: “Per come sono fatto nella vita reale, di coppia, a me piace sorprendere - ha confidato alla sua nuova fidanzata - siccome qui non posso farti delle sorprese o regalarti delle cose, ho detto che se avrò modo di regalare a te la finale lo farò come promessa che fuori da qui ci sarà un seguito, un futuro. Io lo sento che c’è, ma non dipende solo da me. Non dici nulla?”. Infatti la Salemi è rimasta senza parole, limitandosi ad abborracciare forte e a baciare ripetutamente Pretelli.

