Striscia la Notizia, "Luigi Di Maio indimenticabile": la più rovinosa delle gaffe in Senato, se questo è un ministro

Striscia la Notizia lo ha fatto rientrare tra i “momenti indimenticabili”. Ovviamente stiamo parlando di Luigi Di Maio, che stamattina al Senato è stato immortalato durante una gaffe davvero clamorosa, che ha interessato ovviamente anche il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. Il ministro degli Esteri è infatti stato beccato mentre era al telefono durante la discussione in Aula: fin qui nulla di strano, solo che l’ex capo politico del M5s a un certo punto si è portato la mano davanti la bocca per non far leggere il labiale. Cosa che non sarebbe potuta avvenire a prescindere, dato che Di Maio si è dimenticato di avere la mascherina a coprire bocca e naso. “La mano sulla mascherina. In una foto tutto”, lo ha deriso una deputata di Fratelli d’Italia sui social, dove la foto del ministro ha fatto ovviamente il giro, diventando virale.

La mano davanti alla bocca? "La foto che dice tutto", figuraccia grottesca di Di Maio: FdI lo umilia | Guarda

