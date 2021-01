Striscia la Notizia, "non può comprare i responsabili": Conte in imbarazzo, una prova scomodissima

19 gennaio 2021 a

Il “Vespone” di Striscia la Notizia è tornato a pungere il mondo della politica, che sta vivendo giornate particolarmente concitate per via della crisi di governo aperta da Giuseppe Conte. Prima della votazione cruciale in Senato, l’inviato del tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci ha intercettato Alessio Mattia Villarosa, onorevole del Movimento 5 Stelle. Quest’ultimo ha passato qualche minuto decisamente imbarazzante, dato che il “Vespone” non ha avuto pietà di lui e soprattutto del premier Conte: “Ho letto che il suo reddito personale è calato di un milione di euro, e adesso come farà a comprare i responsabili al Senato?”. Dopo la risata imbarazzata del grillino, l’inviato di Striscia non ha mollato la presa: “Il premier però è stato molto sferzante con Renzi, ha detto che è difficile governare con chi dissemina mine. Ma allora possiamo dire che la battaglia in questo momento è tra due gruppi? Da un parte i renziani che piazzano le mine e dall’altra il M5s che spara cazz***”.

