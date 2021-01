Mattino 5, "mi hai detto s***o?". Rissa in diretta e urla, la situazione va fuori controllo: Federica Panicucci ferma tutto

20 gennaio 2021 a

"Mi hai detto sc***o?". A Mattino 5 la situazione sfugge di mano e Federica Panicucci ha il suo bel daffare per placare gli animi. Un suo ospite, ristoratore del locale milanese La Parilla, sostiene erroneamente di essere stato insultato dai commentatori in studio Candida Morvillo ed Enrico Silvestrin e la conduttrice placa i suoi bollenti spiriti: "Abbassiamo i toni, nessuno le ha detto sc***o altrimenti sarei intervenuta". I nervi sono a fior di pelle: si sta parlando della protesta dei ristoratori, tra cui appunto La Parilla, che hanno tenuto aperto i locali oltre le 18 come segno di rivolta rispetto al dpcm del governo contro il Covid.

"Invito queste persone a ricordarsi dei morti, delle persone in terapia intensiva, di quanti piangono perché hanno perso qualcuno. Ricordatelo tutti i giorni". ammonisce la Panicucci, riferendosi ai furbetti. In studio le voci continuano però ad accavallarsi e accalorarsi, così è costretta a strigliare di nuovo i suoi ospiti: "Alle dieci e un quarto le grida che arrivano a casa danno fastidio, moderiamo i toni!".

