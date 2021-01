Striscia la Notizia, Giuseppe Conte umiliato da Ezio Greggio: "Altrimenti scoppia la rabbia?"

20 gennaio 2021 a

La crisi di governo tiene banco anche a Striscia la Notizia. Infatti, la puntata del tg satirico in onda su Canale 5 mercoledì 20 gennaio si apre con il consueto monologo di Ezio Greggio, che tira in ballo e riserva uno sfottò a Giuseppe Conte. Il premier infatti nel giorno della fiducia al Senato ha insistito sul fatto che, in buona sostanza senza di lui, potrebbe esplodere la rabbia dei cittadini. Frase che lascia il tempo che trova. Dunque ecco che Greggio lo dileggia: "Conte ha dichiarato che serve una polizia al servizio dei cittadini, altrimenti in Italia scoppierà la rabbia? I dirigenti della Pfizer hanno subito risposto: magari! Il vaccino ve lo vendiamo noi. Subito, subito". Evidente il riferimento sarcastico di Ezio Greggio ai ritardi nelle forniture del vaccino Pfizer.

Striscia, lo sfottò di Ezio Greggio a Conte: il video

