Domenica In, addio Mara Venier? Un terremoto, voci sull'offerta pazzesca: radicale cambio di carriera

21 gennaio 2021

Non solo Domenica In. Mara Venier sta già pensando al dopo. La conduttrice di Rai 1 potrebbe tornare al suo primo amore: la recitazione. La soffiata arriva direttamente da Alberto Dandolo che parla di un nuovo impegno. Quale? Niente di meno che un film con Ferzan Ozpetek: “Si sussurra che zia Mara sarà una delle protagoniste del prossimo attesissimo film di Ferzan", scrive nella sua rubrica sul settimanale Oggi. Non solo, perché Dandolo svela che tra i due c'è una forte amicizia. "Tra loro c’è da anni un rapporto di grande stima e si frequentano con grande assiduità", spiega per poi ammettere che la data di inizio riprese è ancora sconosciuta. Attenderemo.

