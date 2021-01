Grande Fratello Vip, "Gina va matta per il pollo": la frase di Cristiano Malgioglio scatena il sospetto, che succede?

Francesco Fredella 21 gennaio 2021 a

a

a

Ma chi è Gina? Mistero. Il web s’infiamma e vorrebbe scoprirlo al più presto. Chi è la misteriosa Gina che Cristiano Malgioglio nomina spesso al Grande Fratello Vip? Tutto avviene durante la puntata in diretta su Canale 5, ma anche sui social dove Malgy continua a parlare di Gina. Molti hanno pensato che si trattasse di Gina Lollobrigida, cosa impossibile. Si sa che l’eterna diva non sia propensa ad un reality. E se la misteriosa Gina fosse la prossima concorrente del GfVip di Alfonso Signorini? Di lei si da poco. Unico indizio che arriva alle nostre orecchie: “Va matta per il pollo”. Ce lo dice una fonte segreta. Malgioglio non ne vuole parlare. Presto si dovrebbe scoprire la verità. Intanto, si rincorrono voci sul fantasma sul reality. Rumors che rendono tutta la faccenda un vero giallo.

