L'Eredità, il dramma di Claudio: come brucia 52mila euro in un secondo (e Flavio Insinna lo sfotte)

21 gennaio 2021 a

a

a

Un finale drammatico a L'Eredità di mercoledì 20 gennaio, il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Finale drammatico per il campione in carica, Claudio, il quale ha sì indovinato la risposta corretta al gioco finale, la Ghigliottina. Ma lo ha fatto fuori tempo massimo. Claudio ha risolto il rebus soltanto quando Insinna gli ha fornito un sesto indizio: il concorrente aveva risposto "sole", mentre la parola misteriosa era "motivo". Un errore che gli è costato la bellezza di 50mila euro, il cospicuo montepremi che era in palio. Gli indizi della ghigliottina erano: fantasia, vero, nessun, scandalo e canzone. Ma niente da fare: Claudio ha capito la parola misteriosa soltanto quando Insinna ha aggiunto "valido" come sesto indizio, quando il gong era già suonato. "Speravo che questo sole potesse scaldarci questa sera", ha poi chiosato, ironico, Insinna.

"Almeno ci hai fatto ridere". La campionessa scivola, Insinna la umilia: imbarazzo in studio a L'Eredità

"La campionessa Agnese favorita di nuovo". L'Eredità, sospetti contro Insinna: guardate la reazione dello sfidante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.