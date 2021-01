È sempre mezzogiorno, “una bionda formosa come me...". Imbarazzo per Antonella Clerici, costretta a coprirsi: gelo su Rai 1

21 gennaio 2021 a

a

a

Antonella Clerici ha dedicato uno spazio di È sempre mezzogiorno su Rai 1 a un ricetta di un piatto a base di pollo proveniente dalla cultura culinaria greca. “Più tardi vi racconterò cosa mi è successo con il pollo quando sono andata in Grecia per la prima volta”, ha dichiarato la conduttrice di Rai1 durante l’introduzione della ricetta presentata da Fulvio Marino. Così facendo la Clerici ha destato la curiosità dei suoi telespettatori, che poco più tardi è stata soddisfatta con un aneddoto risalente al 1982, anno in cui ha fatto un viaggio in Grecia dopo la maturità classica. “Ricordo che dovevo coprirmi sempre la testa con qualcosa perché una bionda un po’ formosa, come me, dava nell’occhio”, ha ricordato la Clerici, che ha poi aggiunto scherzosamente: “E mi davano da mangiare sempre il sedere del pollo”.

