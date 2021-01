Uomini e Donne, censurato il nome "Barbara D'Urso": quel "bip" che agita Canale 5

21 gennaio 2021 a

Cosa è successo a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5? Accade di tutto. Spunta il nome di Barbara d’Urso, ma tutto viene censurato. Anzi “bippato”, usando un termine tecnico. E i social bombardano: la domanda da cento milioni di dollari è legata al motivo di questa scelta. Per adesso avvolta nel mistero. Andiamo per gradi. Gemma Galgani fa i conti con un nuovo corteggiatore (Gianluca). Un po’ di litigi con Tina non mancano e tutto scorre come da copione fimo a quando si parla di intervento estetici. “Quando sei stata in ospedale… che hai avuto l’intervento chirurgico alla bocca… non ti nascondo che sono cattolico… mi sono fermato in una chiesa a pregare che ti andasse bene l’intervento”, dice il corteggiatore riferendosi a Gemma (che ad inizio stagione ha fatto ricordo al bisturi). Tina Cipollari coglie l’occasione per chiedere qualcosa in più. Gianluca dice che tutto è legato a qualche anno fa. Ma ecco spuntare, magicamente, la D’Urso. Qualcuno pensa al programma Selfie, che conduceva qualche anno fa Simone Ventura. Ma il corteggiatore dice: “Il problema dei denti nel programma della d’Urso”. Parte il beep. Viene tolto l’audio, ma labiale parla chiaro: il corteggiatore pronuncia il nome di Barbara d’Urso. Ora il punto è uno: come mai viene tolto?

