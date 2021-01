Uomini e Donne, mostrano il suo video intimo e fugge tra urla e lacrime: choc dalla De Filippi, il dramma di Aurora

Francesco Fredella 21 gennaio 2021 a

a

a

Succede di tutto a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Una puntata imperdibile che fa stare tutti col fiato sospeso. Aurora va via, piangendo e urlando. Il confronto con Giancarlo è acceso, di fuoco. Emergono nuove indiscrezioni su cosa possa aver fatto il corteggiatore over nell’ultimo scorcio del 2020. Aurora aveva invito Giancarlo a trascorrere il 31 dicembre insieme, ma scopre che il corteggiatore passa diversi giorni con Alessandra. Così, va di scena la gelosia. Aurora dice di aver “rosicato” e di avere i nervi a fior di pelle dopo aver appreso questa notizia. Non va meglio per Gemma, che parla di Maurizio. “Mi ha offeso quando ha detto che sono stata io che ho voluto fare l’amore con lui, come se fosse stata per gentile concessione e mi ha ferito tanto. E’ come aver creduto in qualcosa che si è manifestato completamente diverso rispetto a come l’avevo interpretato e come mi aveva fatto credere”, dice Gemma riferendosi all’incontro (a telecamere spente) con Maurizio.

"Hai mostrato per 30 anni cu***, sei pietosa". Oltre la censura, la Cipollari impazzisce: gelo dalla De Filippi

Dunque le accuse di Maurizio, smentite da Aurora. Ma Giancarlo ha poi rincarato la dose parlando di filmati intimi che lei gli avrebbe mandato. La Dama ha chiesto di mostrarli, perché era certa che non esistevano. Alla fine Giancarlo mostra un video in cui Aurora indossa una canottiera un po’ provocante, ma nulla di ciò che aveva annunciato. Ha detto che aveva altri video ma di averli cancellati. Nonostante ciò, Gianni non ha perso occasione per dare contro ad Aurora mentre Maria provava a difenderla. Ma niente da fare. Via, Aurora. Se ne va tra pianti e urla.

"Un uomo non fa così". La De Filippi lo rimprovera e il tronista reagisce così: senza precedenti, gelo a Uomini e donne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.