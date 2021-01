Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pretelli avvinghiati: roba bollente. Ma spunta "il guardone": sconcerto, beccato così

Francesco Fredella 22 gennaio 2021 a

Siamo ovviamente al Grande Fratello Vip. E nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 va in onda una scena piccantissima: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono avvinghiati. Sdraiati sul divano. Consumano baci e abbracci. Ma davanti a loro ci sono Andrea Zelletta e Andrea Zenga in versione voyeur. Sembrano quasi un po’ sulle spine. La scena, sicuramente, fa salire la temperatura. Il testosterone nella casa del GfVip arriva alle stelle: Pretelli e la Salemi sono sempre più vicini. Fanno coppia fissa. E l’indice di gradimento del pubblico sale alle stelle. Adesso molti personaggi della tv si domandano: cosa accadrà una volta finito il reality? Lo sapremo nei prossimi giorni. Per certo, nel frattempo, Zelletta e Zenga... guardano. Non il massimo, in tutta onestà.

