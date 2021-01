Che tempo che fa, Luciana Littizzetto e l'insulto a Pier Ferdinando Casini: "Sguardo fiero, ci ha portati nella mer***"

25 gennaio 2021 a

a

a

"Il politico". Questo il nome dato da Luciana Littizzetto al suo consueto monologo comico a Che tempo che fa, la puntata è quella trasmessa su Rai 3 domenica 4 gennaio. La comica torinese, insomma, passava in rassegna i vari tipi di politici italiani, i quali ovviamente non sono stati trattati in modo "tenero". Dunque, la Littizzetto arriva a parlare del "politico anziano", il quale "non molla mai e continua a mostrare la via da seguire nonostante sia la stessa che ci ha portati nella mer***. Il politico italiano ha sguardo fiero e intelligente", conclude la Littizzetto. Ma di chi parla? Fin troppo semplice spendersi in una ipotesi, considerando che alle spalle della comica appariva la foto di Pier Ferdinando Casini. E anche il riferimento alla via da seguire nonostante "sia la stessa che ci ha portati nella mer***", probabilmente è un riferimento al fatto che Casini continui a chiedere di reintegrare in maggioranza Italia Viva e Matteo Renzi.

Video su questo argomento Che tempo che fa, sfregio della Littizzetto alla Lega: "Ricordate Borghezio?", senso unico da Fazio

Maria De Filippi, una rinuncia clamorosa per Fabio Fazio: a cosa ha detto no per andare in studio a Che tempo che fa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.