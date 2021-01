Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto bastona Fabio Fazio: "Che sfi*** incontrarti, rottura di maroni. Quindi..."

18 gennaio 2021 a

A Che Tempo Che Fa non mancano gli sfottò di Luciana Littizzetto. Nella puntata di domenica 17 gennaio la comica dilegia Fabio Fazio, il conduttore e storico "socio". "Mi sono accorta che l'indice Rt della tua rottura di maroni è altissimo, quindi ho deciso di mettere questa zona rossa tra me e te", ha esordito. La Littizzetto infatti non si è presentata in studio, bensì in collegamento direttamente da Matera. Ma anche da qui non ha evitato frecciatine al conduttore di Rai 3: "Dimmi personaggio misterioso, hai già avuto la sf**** di incontrare Fabio Fazio?", ha chiesto prima di far spazio alla sua "spalla".

A fianco della comica è apparso Carlo Cracco e con lui ha letto un commovente e divertente messaggio ai titolari dei locali bastonati dall'emergenza coronavirus: "Ristoratori tornate a ristorarci. Ci mancate. Ci mancano i vostri tavolini traballanti, che poi viene il cameriere e mette sotto al zampa la cartolina piegata in 4 cosi che la zampa che ballava non balla più, ma ballano le altre 3".

