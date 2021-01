Non è l'Arena, lo sfogo di Massimo Giletti contro Domenico Arcuri: "Va dalla D'Urso e non da noi. Cosa nasconde?"

25 gennaio 2021 a

Domenico Arcuri a Live-Non è la d'Urso, ma non a Non è l'Arena. Una scelta, quella del commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, che ha scatenato Massimo Giletti. "Vedo che sceglie di andare da Barbara d’Urso, con giustizia e bellezza anche della conduttrice", ha sbottato il conduttore di La7 nella puntata di domenica 24 gennaio. "È importante andare in tutti i programmi, però si sfugge ai programmi dove c’è la voglia di avere risposte serie". Ma non finisce qui, perché Giletti accusa Arcuri di essere pagato con i soldi pubblici.

Nel mirino del programma il business delle mascherine. "Anche questa settimana - ha proseguito durante la puntata del 24 gennaio - siamo stati rimbalzati dalla struttura commissariale. Come mai non possiamo fare domande da due settimane?". Da qui la richiesta di parlare direttamente con il commissario, perché - è il suo ragionamento - "se uno non ha nulla da temere deve permettere ai giornalisti di fare le domande, poi se vuole non ci risponde".

