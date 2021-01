L'Aria che tira, Myrta Merlino perde la pazienza con il disturbatore Paolini: "Ti darei un consiglio"

26 gennaio 2021 a

Myrta Merlino perde la pazienza con Gabriele Paolini. Durante il collegamento con l'inviata Ludovica Ciriello, il disturbatore ha infastidito la giornalista, ma anche la conduttrice in studio a L'Aria che tira. Si stava parlando degli ultimi aggiornamenti sulle dimissioni di Giuseppe Conte, quando Paolini è apparso dietro l'inviata con un cartello con su scritto: "Elezioni subito, Salvini a Palazzo Chigi". Dopo qualche minuto in cui si è provato a ignorarlo, la padrona di casa è intervenuta così: "Allora, 'sto simpatico signore si metta la mascherina sul naso senza stare col fiato sul collo", ha detto riferendosi al disturbatore con la mascherina messa in modo sbagliato.

L'inviata, poi, è andata avanti, parlando del ritardo del premier nella salita al Colle per dimettersi. All'inizio, infatti, si pensava che il passaggio Palazzo Chigi- Quirinale fosse immediato, ma poi si è scoperto che il premier era impegnato nella registrazione di un video in cui comunica le sue dimissioni. La giornalista ha fatto sapere anche che dopo il colloquio con Sergio Mattarella, Giuseppe Conte incontrerà i presidente delle due Camere, Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati, come da prassi.

Intanto Paolini ha continuato con la sua attività da disturbatore e ha tirato fuori dalla giacca una banconota da 10 euro. La Merlino, allora, non ha voluto sentire ragioni: "Allora guarda mi verrebbe quasi da consigliarti di dargli una gomitata, perché adesso sta tirando fuori pure i soldi - ha detto alla Ciriello -. Paolini abbiamo capito, ma basta". Poi un siparietto con uno dei suoi ospiti, Massimiliano Romeo della Lega. Rivolgendosi a lui, la conduttrice della trasmissione in onda su La7 ha detto in maniera scherzosa: "Me l'ha mandato lei Paolini col cartello di Salvini?". Il leghista ha risposto ridendo; "Glielo giuro, no". Per alleggerire un po' la situazione, allora, la Merlino ha chiuso così: "In Italia è sempre così, siamo tra il dramma e la farsa in questo meraviglioso Paese".

