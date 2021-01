Grande Fratello Vip, "in giro con la fufetta di fuori": Giulia Salemi disposta a tutto, foto oscene

26 gennaio 2021 a

a

a

Giulia Salemi ha fatto breccia nel cuore di Pierpaolo Pretelli, con il quale è nata una relazione amorosa molto controversa per il fatto che l’ex velino fino a pochi giorni prima sembrava perso per Elisabetta Gregoraci, ma non è riuscita a conquistare il sostegno di gran parte del pubblico del Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha ancora un mese e più davanti a sé, durante il quale probabilmente i riflettori continueranno a essere puntati sulla coppietta di Cinecittà.

"Branco di inutili, fanno vedere le p*** senza mutande". Andrea Roncato sbrocca contro il GfVip, sfogo brutale: nel mirino...

Come accaduto oggi, martedì 26 gennaio, a Pomeriggio 5: nel salotto di Barbara d’Urso è arrivato un durissimo attacco alla Salemi da parte di Guendalina Tavassi. “Lei è disposta a tutto, una che va al Festival di Venezia con la fufetta di fuori… è diventata famosa per questo e lo ha fatto apposta”, ha tuonato l’influencer. Il riferimento è al vestito che l’italo-persiana indossò sul red carpet della Laguna e che fece scalpore per la pochissima stoffa che copriva a malapena le parti intime della giovane. In tutto ciò la d’Urso è rimasta imparziale, spezzando però una lancia in favore della Salemi, definita una ragazza bellissima e bravissima. Non tutti però sembrano pensarla allo stesso modo…

"Crolla tutto, scappiamo". Grande Fratello Vip devastato, la crisi di panico di Giulia Salemi

Salemi e Pretelli, è già finita? "Coppia al passato remoto". Fonti molto ben informate: una bomba sulla casa del GF Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.