Striscia la notizia svela la vergogna Rai: "Tre milioni di euro per tre stanze", come buttano nel water i nostri soldi

Nuovo appuntamento con gli sprechi e gli sperperi Rai a Striscia la notizia. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci ha affidato all'inviato Pinuccio, dalla sua immaginaria Rai Scoglio 24, una lunga e articolata inchiesta che sta imbarazzando e non poco i vertici di viale Mazzini. Nella prossima puntata si indaga sugli oltre 3 milioni di euro per la "content room" e gli studi meteo del canale "Pubblicà utilità "a Saxa Rubra.

Striscia mostrerà immagini esclusive dell’interno della costosissima struttura creata nel 2018 per il canale Pubblica Utilità e attrezzata con monitor, luci e schermi per le dirette tv che però viene usata solo come un banalissimo ufficio. Nessuna trasmissione all’attivo, solamente sedie e scrivanie. Un’operazione che pare costata oltre 3 milioni di euro, come detto: nella cifra (notevole) rientrano anche gli studi Meteo, inutilizzati e dimenticati.

Rai Scoglio 24, spiega Pinuccio, ha potuto leggere i preventivi di spesa del novembre 2017, che parlano di 400mila euro di costi per carpenteria, luci e apparati video, a cui si sommano altri 400mila euro per l’arredamento e la scenografia. Numeri elevati, visto che si riferiscono a tre sole stanze. E infatti il sindacato Libersind Confsal a suo tempo si lamentò e richiese l’intervento dei vertici della tv di Stato. Ancora una volta, sottolineano da Striscia, emerge il "talento gestionale dei vertici Rai, con silenzi e spese apparentemente fuori controllo".

