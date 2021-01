Grande Fratello Vip, "Perdi sempre, scomodi pure i morti": Alfonso Signorini umiliato, terremoto nei corridoi Mediaset: "Forse coi bambini..."

28 gennaio 2021 a

a

a

Alfonso Signorini si è reso protagonista di una caduta di stile non indifferente, tirando in ballo Milly Carlucci e la collega di rete Ilary Blasi per lamentarsi della concorrenza, e ha offerto ai suoi “nemici” un’occasione perfetta per massacrarlo. Il conduttore del Grande Fratello Vip può essere sicuramente soddisfatto del 19-20% di media che fa registrare il suo reality su Canale 5, che con il doppio appuntamento settimanale riesce a portare a casa il risultato ormai da oltre quattro mesi, anche se raramente riesce a imporsi sulla concorrenza, forte o debole che sia.

"Cos'ha in mano Giulia Salemi: vi prego, divulgate". Sconcerto al GF Vip, terremoto in casa Pretelli; la vogliono rovinare? | Guarda

Segno che il suo GF Vip probabilmente non può andare più di così, anzi è già tanto che arrivi a quelle cifre, grazie soprattutto al traino dei social che c’è durante tutta la settimana. All’indomani dell’uscita infelice di Signorini, Stefano Bettarini (squalificato per una presunta bestemmia a pochi giorni dall’ingresso in casa) ha sparato a zero sul conduttore: “Non ti sono bastati i due appuntamenti settimanali, le festività in diretta. Hai voluto il Capodanno, hai scomodato perfino i defunti, scelta di pessimo gusto”.

"Foto non destinata alla pubblicazione". Giletti lecca le gambe alla De Girolamo? Una slavina: "Lo insulto"

Poi l’ex calciatore ha sottolineato come Signorini non sia mai riuscito a battere la concorrenza: “Hai sempre perso”. E probabilmente lo farà ancora, dato che venerdì sera inizia il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Per lei farà il tifo Bettarini, che si è sentito utilizzato e gettato nella spazzatura dal GF Vip solo per fare qualche ascolto in più con un’altra squalifica clamorosa: “Avanti tutta”, ha scritto l’ex calciatore per incoraggiare la rivale di Rai1.

"Incolumità psicologica a rischio". Stefania Orlando, la voce più inquietante fuori dal GF VIp

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.