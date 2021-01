Striscia la Notizia, "robe da scimmia": cosa esce di bocca a Luciana Littizzetto, bombe su Che tempo che fa

30 gennaio 2021 a

Il meglio del peggio della settimana televisiva. Si tratta di quello che propone ovviamente Striscia la Notizia, nella consueta rubrica "I nuovi mostri", trasmessa nell'edizione del tg satirico di Canale 5 di venerdì 29 gennaio. Nel mirino, in particolare, Che tempo che fa, il programma della domenica sera di Fabio Fazio su Rai 3, che occupa due delle prime terze (poco ambite) posizioni in graduatoria.

Al terzo posto ecco il racconto di Christian De Sica proprio a Che tempo che fa. Alla ricerca di un certo articolo, spiega la voce fuori campo di Ezio Greggio, a Parigi accade qualcosa di strano (a causa di un malfunzionamento della insegna del Le Figaro). E Fazio si spende in grassissime risate.

Al secondo posto ecco che si piazza Domenica In, il programma di Rai 1 della domenica pomeriggio, dove Mara Venier "da perfetta donna di casa" si dà anche alle pulizie. Già, piuttosto surreale, Zia Mara con scopa e paletta mentre chiede "siamo in onda? Siamo in onda?. Sì, ovviamente era in onda.

Primo posto - ed ecco che si ritorna a Che tempo che fa - per Luciana Littizzetto, che parla di barba nel suo consueto monologo comico. "Adesso va di moda la barba a forma di scimmia". Barbe "da primato, o da primate", spiegano con ironia quelli di Striscia. "Praticamente tu ti fai la barba come se avessi una bertuccia arrotolata sul mento", spiega la comica torinese per poi mostrare degli esempi in effetti piuttosto spiazzanti. "Un look che non è per tutti: per portare una barba così...", conclude la voce fuoricampo di Ezio Greggio.

