Uomini e Donne, "farò tutto il possibile": il dramma di Armando Incarnato, confessione straziante sulla figlia

Un momento di debolezza, di umanità. Un piccolo crollo emotivo per Armando Incarnato, uno dei cavalieri più popolari del Trono Over di Uomini e Donne, il celeberrimo programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Incarnato ha rivelato quello che vorrebbe essere il regalo di compleanno per i suoi imminenti 40 anni: "Vorrei mia figlia al mio fianco e farò tutto il possibile per far si che questo accada", ha confessato.

Il riferimento è alla figlia Michelle che, ha aggiunto, "mi manca tantissimo. Il giorno del mio quarantesimo compleanno è sicuramente il momento perfetto per riabbracciarla". Incarnato, infatti, non vede la figlia ormai da quattro mesi, tra limitazioni imposte dal coronavirus e impegni televisivi. Un tempo lunghissimo, insostenibile, che ora il tronista spera sia a un passo dal terminare.

Dunque nell'intervista, Incarnato si è sbottonato anche sul ritorno in studio di Ida Platano, dove si è confrontata ancora una volta con Riccardo Guarnieri, per finire quel faccia a faccia in lacrime, delusa e in fuga dal programma. Armando si dice assai dispiaciuto per quanto accaduto: "Ida mi ha fatto tanta tenerezza, a un certo punto mi guardava, tremava e piangeva. Avrei voluto abbracciarla e darle la sicurezza che merita ancora una volta, ma non era il momento", ha affermato.

E ancora, una battuta sul rapporto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, quest'ultima dama della Campania e grande amica di Incarnato: "Tra Roberta e Riccardo non ci sarà mai un futuro”, ha tagliato corto il cavaliere, mostrando di non avere il minimo dubbio al riguardo. Dunque, ha rincarato con parole se possibile ancor più pesanti: “Roberta è un’ingenua. Una donna buona e fiduciosa, ma con Riccardo sta perdendo solo tempo…Penso che Riccardo debba iniziare a capire cosa vuole dalla vita", ha concluso Armando Incarnato.

