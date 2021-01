Grande Fratello Vip, rivelazione pazzesca su Antonella Elia: "Ci è andata a letto, lo ha confessato", il più impensabile dei nomi

30 gennaio 2021 a

Francesco Facchinetti ha rivelato un particolare molto segreto sulla vita privata di Antonella Elia, che quest’anno fa la opinionista del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. “Antonella Elia ha avuto una relazione con Slash dei Guns N’ Roses, e lei me lo raccontava sull’isola” ha raccontato il figlio di Roby dei Pooh

“Lei ha abitato in America due, tre anni, chiedeteglielo! Io sono impazzito per questa storia”. Francesco Facchinetti ha poi proseguito dicendo la sua sul personaggio di Tommaso Zorzi all’interno del reality, spiegando, dal suo punto di vista, qual è il modo giusto per arrivare a vincere il reality. "Secondo me lui non deve per forza piacere a tutti, lui ha questi doti innate che abbiamo visto nel Grande Fratello, ma non deve cadere nella trappola di dover piacere per forza a tutti. Lo vorrei vedere un po’ più incalzante e spigoloso, se vuol vincere deve polarizzare“, ha spiegato Facchinetti.

Per Francesco Facchinetti Tommaso Zorzi ha tutte le possibilità di arrivare fino in fondo al programma, però non deve lasciarsi trasportare dal voler piacere a tutti. Infine Facchinetti ha previsto il vincitore del GF Vip. Secondo il deejay infatti, a vincere sarà la brasiliana Dayane Mello, personaggio che a diviso a metà il pubblico ma che da sempre ha raccolto molti consensi, e che potrebbe vincere soprattutto per la sua storia personale. Una storia difficile quella della Mello che non è passata inosservata e che potrebbe portare il pubblico del reality a votare per lei. La Mello, però lunedì scorso si era lasciata andare a commenti molto discutibili sugli altri concorrenti, e non solo. Parlando dei fisico dei coinquilini, infatti, aveva affermato che "quelli con la panciona dovrebbero vergognarsi". Prendendosela con quelli sovrappeso che secondo lei dovrebbe essere una vergogna. Una frase che ha fatto indignare il web. In molti hanno invocato l'espulsione per bodyshaming. E c'è invece chi la vede favorita per la vittoria finale.

