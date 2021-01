Amici, "questo non te lo lascio dire": rissa Cuccarini-Celentano, come fanno ad andare avanti così?

30 gennaio 2021 a

a

a

Tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano non si riesce proprio a trovare un punto di incontro, e così i litigi tra le due continuano a sprecarsi in questa edizione di Amici. Tra l’altro al pubblico non dispiacciono, dato che aggiungono ulteriore pepe al programma in onda su Canale 5. Stavolta la discussione è stata innescata dalla Celentano, che ha accusato al collega di proteggere troppo i suoi allievi: “Sarò libera di fare come voglio con loro? Io non vengo a sindacare le tue scelte e vorrei che tu non sindacassi le mie”, ha sbottato la Cuccarini.

"Arrogante", "Bullismo": rovinosa rissa davanti a un'allibita Maria De Filippi, interviene la Cuccarini

"Nella danza non è arrivata da nessuna parte". La bordata dell'ex allievo lascia senza parole la Celentano

La discussione è andata avanti per le lunghe, entrambe sono rimaste sulle proprie posizioni, con la Cuccarini che ha chiesto alla Celentano di essere lasciata in pace. “Io non distruggo i ragazzi psicologicamente, cerco di dargli coraggio e voglia di crescere”, è stata una delle frecciate lanciate da Lorella. La quale è ormai ai ferri corti con la collega da settimane. “Questo non te lo faccio dire”, ha tuonato la Celentano, “tu a volte spari delle frecciatine con cui non sono d’accordo”. Inoltre l’insegnante di ballo ha criticato ulteriormente il metodo di lavoro della Cuccarini, definendola troppo materna e chioccia. Riusciranno mai a trovare un punto d’incontro? Difficile, a giudicare come si beccano ogni sabato…

"Mai più con lei". Il pizzino della Cuccarini, sconcertante richiesta alla produzione: terremoto a Mediaset

“Voglio di più”. Cuccarini, impensabile richiesta alla produzione di Amici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.