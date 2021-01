Fedez squalificato da Sanremo 2021? "Non poteva pubblicare la canzone", il video che lo rovina in pochi secondi

30 gennaio 2021 a

Fedez e Francesca Michelin rischiano di vedere il palco di Sanremo 2021 soltanto da casa. Il noto rapper, compagno di Chiara Ferragni, ha infatti commesso un errore che dovrebbe costargli la squalifica dal Festival: ha pubblicato sui social un breve video in cui si sentiva chiaramente il pezzo inedito destinato al teatro Ariston. Ovviamente Fedez lo ha rimosso alla svelta: quasi sicuramente si tratta di un errore, dato che in precedenza aveva pubblicato diversi video delle prove con la Michelin, ma sempre disattivando l’audio.

La leggerezza potrebbe costargli carissimo, da questo punto di vista il regolamento del Festival non lascia scampo: verrà seguito alla lettera per Fedez? Lo scopriremo presto, intanto il caso è esploso sui social, dove è comparso il video incriminato: pur essendo stato rimosso, qualcuno è comunque riuscito a salvarlo nel brevissimo arco di tempo in cui è stato disponibile online.

Un’altra grana per il Festival, che sta sempre aspettando di sapere come si risolverà tutta la polemica sul pubblico di figuranti, che il ministro Dario Franceschini vorrebbe proibire, infischiandosene del fatto che il teatro Ariston viene trasformato in uno studio televisivo col pubblico, cosa che viene permessa in praticamente tutti i programmi. Addirittura erano circolate voci di un possibile addio di Amadeus, che però ci avrebbe ripensato: secondo l’Ansa è pronto ad andare avanti in qualità di direttore artistico e conduttore del Festival anche se il Comitato tecnico scientifico e la Rai dovessero confermare la decisione del ministro Franceschini di vietare il pubblico in sala. Il protocollo per Sanremo 2021 verrà deciso nei prossimi giorni, ha fatto assicurate Brusaferro del Cts.

