C'è posta per te, "non sento il bisogno di...". Pazzesco: il figlio umilia sua madre in prima serata, choc dalla De Filippi

Siamo a C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Si pala di Anna e Francesco, una delle storie più appassionanti della puntata di sabato 30 gennaio. Si tratta della vicenda a di una madre e di un figlio e di un legame che si è interrotto malamente e all'improvviso. Nonostante le insistenze della conduttrice, Francesco non ha voluto ricucire il rapporto con Anna. Ma non solo: il ragazzo, napoletano, si è lasciato andare ad alcune frasi che hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno. Che hanno indignato.

In breve, la vicenda: Anna si è allontanata dal figlio ormai cinque anni fa, dopo aver lasciato la casa in cui vivevano per le incomprensioni con il marito. Francesco si è sentito trascurato, abbandonato dalla madre. La signora, che oggi ha un altro compagno e anche una seconda figlia, ha dunque ammesso che in passato si è sentita più volte umiliata dal suo ex marito. A detta di Anna il padre di Francesco l’ha offesa verbalmente in molteplici occasioni. Insomma, a detta sua c'erano valide ragioni per rompere.

E Francesco, a ricucire, non ci pensava neppure. Nessuna seconda possibilità alla mamma. E dunque, mentre le spiegava che con lei non vuole avere nulla a che fare, ecco quella frase che ha messo i brividi: "Non sento il bisogno di avere una madre", ha picchiato durissimo nello studio di C'è posta per te. Una frase grave, definitiva, davanti alla quale la madre è apparsa disperata. Stupore anche per la De Filippi, toccata dalla decisione e dalla ferocia del ragazzo.

