Affari Tuoi, "tutta la vita insieme?". Battutaccia di Eva Grimaldi sulla coppia di sposini, un massacro da Carlo Conti

Tra gli ospiti di Carlo Conti ad Affari Tuoi (viva gli sposi), il quiz in onda su Rai 1, ecco Eva Grimaldi. Quest'ultima è entrata in studio portando le sfere dei pacchi numero 3 e 4. In gioco, in quel momento, Samuele e Noemi, coppia di futuri sposi. Coppia alla quale la Grimaldi ha riservato un particolare "augurio", una battuta che, probabilmente, avrà spaventato la coppietta. Infatti, sfoggiando le palline verso Samuele e Noemi, ecco che Eva ha affermato: "Per stare insieme, per passare tutta una vita insieme, per sempre… di queste ce ne vogliono tante". Insomma, una sorta di consiglio: meglio non sposarsi.

"Voglio dare un bel messaggio ma anche molto forte", aveva detto la Grimaldi prima di entrare in studio. Messaggio arrivato forte e chiaro a Samuele e Noemi. Per inciso, dopo la Grimaldi, in studio ecco Maddalena Corvaglia, e Carlo Conti ha ricordato che in quello stesso studio, anni fa, proprio la Corvaglia vinse il talent Si può fare. Dunque Anna Tatangelo, che ha provato a consolare gli sposini, augurandogli il meglio.

Ma il calvario della coppietta non era ancora finito. Ecco poi arrivare il turno di Massimo Ceccherini, il comico, che con tutta la sua irriferenza ha riservato uno sfottò piccante a Samuele: "Dille la verità! Eri tu l’altra sera in quel Night... ti ho visto", lo ha apostrofato. Insomma, un vero e proprio calvario di coppia su Rai 1.

