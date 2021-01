Uomini e Donne, Flavio Briatore piomba nel dramma: quelle voci impensabili su Elisabetta Gregoraci

31 gennaio 2021 a

a

a

Un'idea che Maria De Filippi coltiva da tempo. Si parla di un nuovo format per Uomini e Donne, lo storico programma di Canale 5. Si parla di una versione vip del dating-show, destinata alla prima serata su Canale 5. E ora, le indiscrezioni relative al nuovo progetto, si fanno sempre più insistenti e trovano conferme su Nuovo Tv. Il progetto è possibile, si può fare, e sarebbero moltissimi i vip e vippettini pronti a tutto pur di prendervi parte. E alcuni nomi sono oggettivamente clamorosi: Kikò Nalli, Valeria Marini e soprattutto Elisabetta Gregoraci (e, nel caso, chissà cosa ne penserà Flavio Briatore, già parecchio contrariato per la sua partecipazione al GfVip).

A Uomini e Donne Vip, però, ci sarebbe una rivoluzione in termini di opinionisti: addio a quelli storici della versione pomeridiana, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Per la prima serata si penserebbe a Giulia De Lellis (ex corteggiatrice ed ex fidanzata del tronista Andrea Damante) e Tommaso Zorzi. Quest’ultimo nella casa del GfVip ha espresso la sua voglia di lavorare con la De Filippi e lei gli aveva assicurato: "Lavorerai con me".

"Cesso, fai la fanatica ma...". Orrore a Uomini e Donne, Carlotta insultata per la sua malattia: si va in tribunale

Dunque, altri nomi. Tra gli altri vip che si candidano per il trono di Uomini e Donne ci sono Francesca Cipriani (“Magari è la volta buona che incontro l’amore”) e Paola Caruso (“Da sempre sogno di parteciparvi. Maria è una garanzia”). Infine Emanuela Titocchia: "Penso sia l'unica speranza che ho per trovare l'amore", si è sbilanciata commentando la papabile edizione di U&D vip. Quali di questi appelli Maria De Filippi vorrà accogliere?

"Capito i problemi familiari?". Roberta umiliata, la De Filippi di sasso: la doppia vita di Michele, imbarazzo (sessuale)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.