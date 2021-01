Domenica In, drammatica confessione di Ornella Vanoni: "Intestino, come mi ha ridotto il coronavirus", silenzio in studio

31 gennaio 2021 a

Ed è subito Ornella Vanoni-show. Lo spettacolo è quello che la cantante offre a Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1, la puntata è quella di oggi, domenica 31 gennaio. Incontenibile, divertente, tra scivoloni e battute. Insomma, conquista subito il pubblico dopo il primo segmento di trasmissione dedicato al coronavirus, con l'intervista a Walter Ricciardi, il consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza. Strepitosa anche la battuta rivolta ai virologi appena entrata in studio: "Allora come va?", chiede la Vanoni, un po' come se fosse nel salotto di casa sua.

Dunque, la cantante parla del coronavirus, che aveva contratto e che ha sconfitto. Ornella Vanoni spiega che "a causa del Covid, mi si sono gonfiati i linfonodi e ho avuto un blocco intestinale". Dunque, aggiunge che "il Covid mi ha preso l'intestino", come è accaduto a parecchie persone. E ancora, chiosa sottolineando che "ho visto più medici io che tutti voi".

Sempre parlando di coronavirus, la Vanoni incappa in una piccola gaffe, parlando di "polmonite bipolare" al posto di "polmonite bilaterale", una delle più gravi complicazioni del Covid-19. Dunque il discorso si sposta sul vaccino, e la cantante mostra di non avere alcun dubbio al riguardo: "Se la scienza mi mette a disposizione qualcosa per non soffrire, io la prendo", taglia corto. Insomma, divertimento e riflessioni più serie, in una intervista, quella condotta dalla Venier, che ha tenuto il pubblico attaccato alla tv.

