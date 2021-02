Che tempo che fa, "Matteo lo conosciamo bene". Fabio Fazio, la battutaccia su Renzi e Salvini

01 febbraio 2021 a

a

a

Usare Susan Sarandon per fare satira politica. Fabio Fazio ci è riuscito: l'attrice americana (dichiaratamente di sinistra, ma sono dettagli) è ospite di Che tempo che fa su Raitre, in collegamento dalla sua casa negli Stati Uniti. L'intervista è faceta e leggera, ma appena la mitica interprete del Rocky Horror Picture Show offre lo spunto, il padrone di casa ne approfitta alla grande.

"Fatemi sapere non appena riaprono le frontiere, non vedo l'ora di essere di nuovo da voi. Mi piace molto!", sorride la Sarandon dichiarando il proprio amore per il nostro Paese. Un amore ribadito anche dalla famiglia.

"I miei nipoti sono fantastici, ne ho 3. Matteo, il più giovane, è stato concepito a Roma e ha un nome italiano, la cosa continua". E qui parte in quarta Fazio: "Noi ne sappiamo qualcosa! Lo tenga d'occhio Matteo! Perché da grande, qui, insomma...". Il riferimento è scoperto: Matteo Renzi, autore della crisi più folle di sempre, ma forse anche il leghista Matteo Salvini, perché conoscendo come la pensa politicamente Fabietto nostro a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. L'espressione un po' perplessa della Sarandon la dice lunga

"Il capolavoro al contrario" di Fazio: intervista Amadeus, poi la clamorosa scoperta. Rai, una figuraccia in diretta

Si parla di politica anche con Enrico Brignano, e la sua satira ha tanti appigli con la realtà di queste ore. "Faremo una lunga riunione di gabinetto, ognuno col rotolo suo, e tirerei fuori un governo Brignano Bis, fino a massimo 40 bis", scherza il comico romano. E ancora: "Domani mattina salgo al colle...". "Ah, va a dar le dimissioni al Quirinale..?", gli fa da spalla Fazio. "No, n'altro colle! Il colle qui dietro al Monte Rufeno, vado a funghi... Certo non da solo. Se non li troviamo andiamo a tartufi". E poi dicono della Casta.

"Smettere definitivamente". Prego? Il pensiero estremo di Fabio Fazio, terremoto in Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.