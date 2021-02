Live-Non è la D'Urso, colpacci e share da urlo: le cifre da record di Barbara D'Urso

Francesco Fredella 01 febbraio 2021 a

Come ogni domenica sera i talk si sfidano. Da una parte Barbara d’Urso con Live-Non è la D'Urso, dall’altra Fabio Fazio (su Rai3) e Massimo Giletti. Barbarella porta a casa un’altra vittoria perchè con il 12.7% di share in media il suo talk è quello più seguito. Fazio, invece, con il suo Che tempo che fa in onda su Rai 3 frena al 9.2%-8.6%. Infine Giletti, con Non è l'Arena su La7 al 6.7%-7.1%.

Gli amati picchi del 23% di share e di 3 milioni di spettatori con quasi 9 milioni di contatti non sono mancati. Tra gli ospiti: Matteo Salvini, il viceministro della salute Sileri. Ampio spazio all’emergenza Covid con il capitolo vaccini e poi i talk. La Marini in studio ha sbottato contro il suo ex Gianlugi, accusato di aver parlato male della madre di Valeria. Share stellare. Ma non solo. Perché la d’Urso porta a casa un vero colpaccio con Walter Zenga che arriva in studio e sfide cinque agguerritissime sfere. Un vero colpaccio che piace a tutti gli amanti del GfVip. Tra l’altro Zenga incontra il suo amico Collovati: insieme hanno giocato a lungo. Per Zenga solo due sfere rosse su cinque in totali.

