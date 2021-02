Massimo Giletti, quel clamoroso legame con Lorenza Fruci: quando l'assessore "burlesque" amica della Raggi...

01 febbraio 2021 a

È lei, Lorenza Fruci, il nuovo assessore alla Cultura di Roma. Scelta da Virginia Raggi, la donna non ha solo creato scalpore per l'essere ex compagna di classe della grillina nonché grande appassionata di burlesque. La Fruci infatti ha ben altri scheletri nell'armadio di cui pochi, anzi pochissimi, sono a conoscenza. Uno a caso? L'assessore vanta nel suo passato una particolare esperienza televisiva. Nel 2010 - scrive Giuseppe Candela su Dagospia - era nel cast fisso de L'Arena di Massimo Giletti dove partecipava come "pubblico parlante".

Una partecipazione alquanto scomoda visto e considerato che il conduttore, oggi su La7, non ci è mai andato per il sottile quando si parlava della gestione della Capitale. "Non parlo da candidato, ma provo angoscia a vedere Roma ridotta così. Credo sia giusto che chi fa parte di una città, di una comunità voglia impegnarsi", diceva in più di un'intervista. Non a caso il conduttore di Non è l'Arena era finito - prima della sua smentita - tra i papabili canditati per il centrodestra a sostituire la Raggi.

La Fruci è da sempre amica della sindaca di Roma. Le due hanno frequentato la stessa classe del liceo Newton tra 1992 e 1997, salvo poi ritrovarsi insieme in Campidoglio. Qui l'attuale assessore, prima della clamorosa promozione, era stata richiamata come delegata alle Pari opportunità. D'altronde il suo curriculum è tutt'altro che comune: spiccano l'Accademia delle Belle arti, la Scuola di alta formazione per donne di governo e una passione per i video e il burlesque, l'arte della sensualità e dello spogliarello vintage di cui è una delle massime esperte in Italia. Al di là degli hobby, quello che ha fatto storcere il naso ai più è il "metodo Di Maio". Così Repubblica definisce la prassi tutta pentastellata di affidare incarichi agli amici di infanzia.

