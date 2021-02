Uomini e Donne, "quattro anni che non vedo s***": prego? Scandalosa Gemma Galgani, la De Filippi la fulmina: cosa le esce di bocca

01 febbraio 2021 a

Passano gli anni, ma Gemma Galgani resta sempre la protagonista indiscussa di Uomini e Donne, in grado di oscurare chiunque, anche i partecipanti molto più giovani e i vari tronisti, con le sue storie d’amore e soprattutto i suoi litigi all’interno dello studio di Canale 5. Stavolta la dama torinese ha fatto discutere perché nel corso dell’ultima puntata si è fatta scappare una frase che ha lasciato di stucco persino Maria De Filippi, abituata a vedere di tutto quando c’è la Galgani coinvolta. “Sono quattro anni che non vedevo se***”, ha dichiarato improvvisamente Gemma lasciandosi andare a un linguaggio che solitamente non le appartiene.

Parole che hanno fatto sorridere la conduttrice di Uomini e Donne, che ha replicato così: “Gemma, ma quest’anno… cioè…”. Non è riuscita a finire la frase, ma è chiaro a cosa alludeva: la dichiarazione della dama torinese è stata molto strana dato che pare che qualche mese fa abbia avuto rapporti molto intimi con un nuovo cavaliere, Maurizio. Il quale adesso si pensa che l’abbia ingannata, approfittandosi del fatto che Gemma aveva mostrato grande interesse nei suoi confronti: nelle recenti puntate è infatti emerso che Maurizio ha lasciato il suo numero a Nicole.

Notizia che ha suscitato l’ironia di Tina Cipollari, che ovviamente non perde occasione per mettere in imbarazzo la sua acerrima rivale all’interno del programma: l’opinionista storica della De Filippi ha fatto una battuta sarcastica, che alcuni hanno trovato di cattivo gusto, dato che ha rimarcato che Gemma tutto sommato è una donna anziana. La dama torinese è apparsa turbata per l’accaduto e ha anche pianto di rabbia, rivelando di aver provato un forte senso di umiliazione non tanto per le solite prese in giro di Tina, quando per le parole di Maurizio, che ha dichiarato che la storia con la Galgani è nata solo perché è stata lei per prima ad andargli incontro.

