Uomini e donne, Gemma Galgani trascinata in tribunale? "Danni fisici psicologici, vado al commissariato"

Questa volta tra Tina Cipollari e Gemma Galgani finisce davvero in Tribunale. Le due star di Uomini e donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, da anni sono al centro di scaramucce più o meno concordate, in alcuni casi terminate addirittura con colluttazioni fisiche e svenimenti in studio. Tutto fa spettacolo, ma la pazienza ha un limite.

Così, quando Gemma tergiversa e ammette di non sapere come passerà il Capodanno con il suo spasimante, il cavaliere Maurizio Guerci (le puntate sono registrate), la Cipollari sbotta con la Dama di Torino: "Vado al commissariato più vicino per diffidare Gemma. La denuncio per danni fisici e psicologici". E quando Tina incalza, la De Filippi la frena: "Basta, Gemma farà quel che ha voglia. Calmati".

