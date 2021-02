Alessia Marcuzzi, insinuazioni vergognose contro di lei? Vip massacrata: "Una follia, ma chi è questa?"

02 febbraio 2021 a

Anche Alessia Marcuzzi si infuria. E in questo caso si infuria contro Sofia Calesso, partecipante dell'ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, la quale ha più volte detto che Carlotta dell'Isola, entrata al GfVip, sarebbe stata raccomandata proprio dalla Marcuzzi. E ora la conduttrice Mediaset, stufa di simili insinuazioni, replica. E lo fa senza giri di parole, in modo duro, indignato, andando dritto al punto dopo aver dovuto sentire tutto quel bla-bla sulla presunta spintarella.

La replica della Marcuzzi piove su Twitter, dove cinguetta furibonda: "Io che raccomando Carlotta? Ma la follia. Ho conosciuto Carlotta a Temptation Island, non l’avevo mai vista prima. Finito tutto le ho scritto su direct perché mi faceva ridere e ci siamo viste". E ancora, altre bordate contro Sofia: "È stata chiamata al GF Vip indipendentemente da me. Ma chi è questa che racconta ste buffonate?". Insomma, quando ci sta... ci sta.

Le insinuazioni della Calesso, per inciso, nascono per motivazioni di natura contrattuale, secondo cui a meno di forti conoscenze non sarebbe stato possibile entrare nel Grande Fratello Vip prima del 30 gennaio. I nomi fatti da Sofia Calesso sono quelli di Francesco Facchinetti, della cui agenzia farebbe parte Carlotta, e Alessia Marcuzzi, che la conoscerebbe da ben prima della sua partecipazione al programma secondo ammissione della stessa Carlotta una volta nello show. Ma la Marcuzzi, di questa storia, ne ha avuto subito le tasche piene.

